Из 2 городов расстояние между которыми 294 километров одновременно навстречу друг ??ругу выехали два мотоциклиста через 1 час 40 минут расстояние между ними стало равно 24 километров скорость первого мотоциклиста составляет 80%...
Математика
Из 2 городов расстояние между которыми 294 километров одновременно навстречу друг ??ругу выехали два мотоциклиста через 1 час 40 минут расстояние между ними стало равно 24 километров скорость первого мотоциклиста составляет 80% скорости 2 С какой скоростью ехали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 294-24=270 км - расстояние они проехали за 1 час 40 минут.Пусть скорость 2 мот-та - х км/час, тогда второго - 0,80х км/час, скорость их сближения х+0,80х=1,8х270/1,8х = 5/3 решаем получается 3х=270, х=90 - скорость первоговторого - 90*0,8= 72 км/ч
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