Из 2 городов расстояние между которыми 294 километров одновременно навстречу друг ??ругу выехали два мотоциклиста через 1 час 40 минут расстояние между ними стало равно 24 километров скорость первого мотоциклиста составляет 80%...

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Из 2 городов расстояние между которыми 294 километров одновременно навстречу друг ??ругу выехали два мотоциклиста через 1 час 40 минут расстояние между ними стало равно 24 километров скорость первого мотоциклиста составляет 80% скорости 2 С какой скоростью ехали

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