Из 2 городов расстояние между которыми 294 километров одновременно навстречу друг ??ругу выехали два мотоциклиста через 1 час 40 минут расстояние между ними стало равно 24 километров скорость первого мотоциклиста составляет 80%...

Математика
Из 2 городов расстояние между которыми 294 километров одновременно навстречу друг ??ругу выехали два мотоциклиста через 1 час 40 минут расстояние между ними стало равно 24 километров скорость первого мотоциклиста составляет 80% скорости 2 С какой скоростью ехали
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 294-24=270  км - расстояние они проехали за 1 час 40 минут.Пусть скорость 2 мот-та - х км/час, тогда второго - 0,80х км/час, скорость их сближения х+0,80х=1,8х270/1,8х = 5/3 решаем получается 3х=270,  х=90 - скорость первоговторого - 90*0,8= 72 км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите план и сочинение на тему ОДНАЖДЫ ЗИМОЙ.1 лист тетрадный.сПАСИБО
Ответить
Литература
По какой причине Маша Троекурова отказывается от предложения Дубровского быть свободной после венчания с князем Верейским?
Ответить
Русский язык
Огонь озорник печаль Шалун пламя золотая лягушка сверкает холод желтый груз Сост??вьте пары слов близких по значению Запишите синонимы под образа
Ответить
Математика
Решите уравнение а) 11\12-y=11\24 б)5,86m+1,4m=76,23
Ответить
Физика
Пружина жестокостью 4×10^2н/м растянулась на 0.3 м. Найдите силу упругости действующую на пружину
Ответить