Из 2 городов расстояние между которыми 330 километров одновременно навстречу друг ??ругу выехали два автобуса и встретились через 3 часа первый автобус ехал со средней скоростью 60 километров час какой средней скоростью ехал 2 ...

Математика

Из 2 городов расстояние между которыми 330 километров одновременно навстречу друг ??ругу выехали два автобуса и встретились через 3 часа первый автобус ехал со средней скоростью 60 километров час какой средней скоростью ехал 2 автобус

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