Из 2 городов расстояние между которыми 330 километров одновременно навстречу друг ??ругу выехали два автобуса и встретились через 3 часа первый автобус ехал со средней скоростью 60 километров час какой средней скоростью ехал 2 ...
Математика
Из 2 городов расстояние между которыми 330 километров одновременно навстречу друг ??ругу выехали два автобуса и встретились через 3 часа первый автобус ехал со средней скоростью 60 километров час какой средней скоростью ехал 2 автобус
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=S:t 330 км : 3 час = 110 км/час (скорость сближения или сумма скоростей) 110 км/час - 60 км/час = 50 км/час Ответ: 2-й автобус ехал со скоростью 50 км/час
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Математика