Из 2 городов расстояние между которыми 330 километров одновременно выехали навстречу друг другу два автомобиля которые встретились через 3 часа один автомобиль ехал со скоростью 60 километров час Какова скорость второго автомобиля

Математика

Из 2 городов расстояние между которыми 330 километров одновременно выехали навстречу друг другу два автомобиля которые встретились через 3 часа один автомобиль ехал со скоростью 60 километров час Какова скорость второго автомобиля

Автор: Гость