Из 2 городов расстояние между которыми 330 километров одновременно выехали навстречу друг другу два автомобиля которые встретились через 3 часа один автомобиль ехал со скоростью 60 километров час Какова скорость второго автомобиля

Математика
Из 2 городов расстояние между которыми 330 километров одновременно выехали навстречу друг другу два автомобиля которые встретились через 3 часа один автомобиль ехал со скоростью 60 километров час Какова скорость второго автомобиля
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
60*3=180км проехал первый 330-180=150 км проехал второй 150:3=50 км.ч ехал второй
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