Из 2 городов расстояние между которыми 5250 километров вылетели в 8:00 утра навстречу друг другу два самолета через 3 часа они встретились в пути 1 Самолет летел со скоростью 850 километров в час с какой скоростью летел другой ...
Математика
Из 2 городов расстояние между которыми 5250 километров вылетели в 8:00 утра навстречу друг другу два самолета через 3 часа они встретились в пути 1 Самолет летел со скоростью 850 километров в час с какой скоростью летел другой самолет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 850*3=2550(км) - пролетел первый самолет за 3 часа 2) 5250-2550=2700(км) - пролетел второй самолет за 3 часа 3) 2700/3=900(км/ч) - скорость второго самолета Ответ: 900 км/ч
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