Из 2 городов расстояние между которыми 560 километров одновременно навстречу друг ??ругу выехали два поезда Скорость одного поезда 68 километров в час с какой скоростью ехал другой поезд если они встретились через 4 часа

Математика

Из 2 городов расстояние между которыми 560 километров одновременно навстречу друг ??ругу выехали два поезда Скорость одного поезда 68 километров в час с какой скоростью ехал другой поезд если они встретились через 4 часа

Автор: Гость