Из 2 городов расстояние между которыми 560 километров одновременно навстречу друг ??ругу выехали два поезда Скорость одного поезда 68 километров в час с какой скоростью ехал другой поезд если они встретились через 4 часа
Математика
Из 2 городов расстояние между которыми 560 километров одновременно навстречу друг ??ругу выехали два поезда Скорость одного поезда 68 километров в час с какой скоростью ехал другой поезд если они встретились через 4 часа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
68*4=272(км) 560-272=288(Км) 288:4=72(км/ч) Ответ:72 км/ч
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