Из 2 кг металла можно изготовить проволоку длиной 6км 820м Сколько проволоки можно изготовить из 388 кг 641 кг метала

Математика
Из 2 кг металла можно изготовить проволоку длиной 6км 820м Сколько проволоки можно изготовить из 388 кг 641 кг метала
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сколько м проволки изготавливают за 1 кг ? 6820/2=3410(кг) сколько проволки можно сделать из 388 кг? из 641 кг? 3410×388=1323080(м) 3410×641=2185810(м) ответ:1323080 м;2185810 м
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