Из 2 простых пред. составьте сложносочиненное со значением противопоставления с разными союзами 1.каждый может увидеть неповторимую красоту родной земли Не каждый может прочитать книгу природы 2.в спешке люди не замечают ...

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Из 2 простых пред. составьте сложносочиненное со значением противопоставления с разными союзами 1.каждый может увидеть неповторимую красоту родной земли Не каждый может прочитать книгу природы 2.в спешке люди не замечают истинной красоты окружающего мира Природа всегда рядом с человеком всегда не отделима от его жизни

Автор: Гость