Из 2 простых пред. составьте сложносочиненное со значением противопоставления с разными союзами 1.каждый может увидеть неповторимую красоту родной земли Не каждый может прочитать книгу природы 2.в спешке люди не замечают ...
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Из 2 простых пред. составьте сложносочиненное со значением противопоставления с разными союзами 1.каждый может увидеть неповторимую красоту родной земли Не каждый может прочитать книгу природы 2.в спешке люди не замечают истинной красоты окружающего мира Природа всегда рядом с человеком всегда не отделима от его жизни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Каждый может прочитать книгу природы,но не каждый может увидеть красоту родной земли, 2. Природа всегда рядом с человеком всегда не отделима от его жизни,а в спешке люди не замечают истинной красоты
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