Из 2 сортов чая по цене 220р и 260р за кг требуется составить 4 кг смеси по цене 230р за кг.Сколько граммов чая каждого сорта нужно взять.

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Из 2 сортов чая по цене 220р и 260р за кг требуется составить 4 кг смеси по цене 230р за кг.Сколько граммов чая каждого сорта нужно взять.

Автор: Гость