Из 2 сортов чая по цене 220р и 260р за кг требуется составить 4 кг смеси по цене 230р за кг.Сколько граммов чая каждого сорта нужно взять.
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Из 2 сортов чая по цене 220р и 260р за кг требуется составить 4 кг смеси по цене 230р за кг.Сколько граммов чая каждого сорта нужно взять.
Ответ(ы):
Гость:
Система уравнений Х + y = 4 220x + 260y = 230 ( x + y ) Решение y = 4 - x 220x + 260y = 230x + 230y 260y - 230y = 230x - 220x 30y = 10x X = 3y y = 4 - 3y 4y = 4 y = 1 ( кг ) чая по 260 руб Х = 3•1 = 3 ( кг ) чая по 220 руб
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