Из 2 сортов чая по цене 220р и 260р за кг требуется составить 4 кг смеси по цене 230р за кг.Сколько граммов чая каждого сорта нужно взять.

Разное
Из 2 сортов чая по цене 220р и 260р за кг требуется составить 4 кг смеси по цене 230р за кг.Сколько граммов чая каждого сорта нужно взять.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Система уравнений Х + y = 4 220x + 260y = 230 ( x + y ) Решение y = 4 - x 220x + 260y = 230x + 230y 260y - 230y = 230x - 220x 30y = 10x X = 3y y = 4 - 3y 4y = 4 y = 1 ( кг ) чая по 260 руб Х = 3•1 = 3 ( кг ) чая по 220 руб
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Нечетное число которое меньше 50 разделена семь и получил остатки два
Ответить
Разное
Я не убивал я не крал я не завидовал при каких обстоятельствах по мнению египтян эти слова произносил каждый египтян
Ответить
Разное
ДАЮ 20 БАЛЛОВ. НАДО СРОЧНО РЕШИТЬ,зарание спасибо.Цифры 4-х значного числа которое делится на 5 записали обратном порядке и получили 2-ое четырехзн...
Ответить
Разное
Продолжи последовательность: 1, 2, 4, 8, 16...
Ответить
Разное
20 мм квадратных=? см квадратных ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответить
Разное
Какую роль играет в природе и жизни людей
Ответить
Разное
Кто из исследователей и путешествеников доказал возможность заселение человеком островов Тихого океана из Южной Амирики?
Ответить
Разное
Как написать письмо другу
Ответить
Разное
Даны числа 0,12,25,28,35,36,40. Какие из них можно подставить вместо буквы a в неравенство 30<а+5<45, чтобы получить верное числовое неравенс...
Ответить
Разное
Корень слова роскошь
Ответить