Из 2-ух городов, расстояние между которыми 240км, одновременно на встречу друг другу выехали два автомобиля. Скорость одного из них 58 целых 2/3 км/ч , что на 2 целых 2/3 меньше скорости другого! Через сколько часов автомобили ...

Математика
Из 2-ух городов, расстояние между которыми 240км, одновременно на встречу друг другу выехали два автомобиля. Скорость одного из них 58 целых 2/3 км/ч , что на 2 целых 2/3 меньше скорости другого! Через сколько часов автомобили встретятся???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.)58 2/3+ 2 2/3= 60 4/3= 61 1/3 скорость второго автомобиля. 2.)240:61 1/3=3 21/23
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