из 20 кг свежего картофеля получается 6 кг сушёного . сколько свежего картофеля надо переработать ,что бы получилось сушёного картофеля 60 кг ? 3ц?3 т ?

60:6=10 кг 20*10=200 кг 3ц=300 кг 300:6=50 кг 50*20=1000кг=10ц 3т=3000кг 3000:6=500кг 500*10=5000 кг=5т ответ: для 60 кг сущеного надо 200 кг свежего картофеля. для 3ц сущеного надо 1000 кг свежего. для 3 т сущеного надо 5000 кг свежего картофеля.