Из 2000 человек взрослого населения поселка 25% работает прилежащих колхозов и 40% оставшейся части на предприятиях поселка. сколько человек работает в колхозах. заранее спаси бо...

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Из 2000 человек взрослого населения поселка 25% работает прилежащих колхозов и 40% оставшейся части на предприятиях поселка. сколько человек работает в колхозах. заранее спаси бо...

Автор: Гость