Из 28 матчей футбольная команда " романтик" не проиграла в 21 матче .какой процент бе??прпойгрышных матчей

Математика
Из 28 матчей футбольная команда " романтик" не проиграла в 21 матче .какой процент бе??прпойгрышных матчей
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28-21=7 - столько матчей команда не проиграла 7/28 = 1/4 или 0,25 Теперь переводим в проценты Получается 0,25 *100 = 25 процентов матчей команда не проиграла Ответ: 25%
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