Из 36 учеников часть играла в лапту, остальные - в футбол Сколько ребят играло в фут??ол, если 1/4 часть от количества футболистов равна 1/5 от количества игроков в лапту?

Математика

Из 36 учеников часть играла в лапту, остальные - в футбол Сколько ребят играло в фут??ол, если 1/4 часть от количества футболистов равна 1/5 от количества игроков в лапту?

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