Из 36 учеников часть играла в лапту, остальные - в футбол Сколько ребят играло в фут??ол, если 1/4 часть от количества футболистов равна 1/5 от количества игроков в лапту?
Математика
Из 36 учеников часть играла в лапту, остальные - в футбол Сколько ребят играло в фут??ол, если 1/4 часть от количества футболистов равна 1/5 от количества игроков в лапту?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ Обозначим игроков как Ф и Л 1) Ф+Л= 36 чел - всего учеников 2) 1/4*Ф = 1/5 *Л - состав команд Упрощаем ур 2) Ф = 1/5*Л /(1/4) = 4/5*Л - пять футболистов = 4 лаптиста. Делим 36 на команды в пропорции 4 : 5 3) Ф = 36 * 4/9 = 16 - команда футболистов - ОТВЕТ 4) Л = 36* 5/9 = 20 - команда лаптистов - ОТВЕТ
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