Из 42 гвоздик нужно составить букеты так чтобы осталось как можно меньше лишних цв??тов в букете должно быть 5 7 или 9 гвоздик

Математика

Из 42 гвоздик нужно составить букеты так чтобы осталось как можно меньше лишних цв??тов в букете должно быть 5 7 или 9 гвоздик

Автор: Гость