Из 42 гвоздик нужно составить букеты так чтобы осталось как можно меньше лишних цв??тов в букете должно быть 5 7 или 9 гвоздик
Математика
Из 42 гвоздик нужно составить букеты так чтобы осталось как можно меньше лишних цв??тов в букете должно быть 5 7 или 9 гвоздик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2·5+2·7+2·9=10+14+18=42 Ответ: для того чтобы не осталось лишних цветков (гвоздик) надо будет взять 2 букета по 5 гвоздик, 2 букета по 7 гвоздик и 2 букета по 9 гвоздик.
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