Из 45 учеников класса 18 любит играть в футбол.Сколько процентов учащихся класса ув??екается футболом? Помогите:ссс Пожалуйста:о

Математика
Из 45 учеников класса 18 любит играть в футбол.Сколько процентов учащихся класса ув??екается футболом? Помогите:ссс Пожалуйста:о
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
45 учеников  - 100% 18 учеников - x% x= 18*100/45 x=40%
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