Из 45 учеников класса 18 любит играть в футбол.Сколько процентов учащихся класса ув??екается футболом? Помогите:ссс Пожалуйста:о

Математика

Из 45 учеников класса 18 любит играть в футбол.Сколько процентов учащихся класса ув??екается футболом? Помогите:ссс Пожалуйста:о

Автор: Гость