Из 5 слесарей и 2-х электриков надо составить ремонтную бригаду из 2-х человек-1-го с??есаря и 1-го электрика
Алгебра
Из 5 слесарей и 2-х электриков надо составить ремонтную бригаду из 2-х человек-1-го с??есаря и 1-го электрика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёё
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Определить род глаголов прошедшего времени .бегал,прыгал,пел,грустил,спорил,драл??я,бил,ползал бросал,писал.ПОЖАЛУЙСТА
Русский язык
Английский язык
Математика
Даны числа: 14, 26, 5, 12, 16, 3, 82, 15, 19, 7, 28,8, 31, 0, 38. Выбирая пары чисел, составить выражения, значения которых равны : 19, 21, 10, 40, 4.