Из 5 слесарей и 2-х электриков надо составить ремонтную бригаду из 2-х человек-1-го с??есаря и 1-го электрика

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Из 5 слесарей и 2-х электриков надо составить ремонтную бригаду из 2-х человек-1-го с??есаря и 1-го электрика

Автор: Гость