Из 69 л молока можно получить 3 кг масла. Сколько литров молока требуется для того, чтобы получить 4 кг масла?

Математика

Из 69 л молока можно получить 3 кг масла. Сколько литров молока требуется для того, чтобы получить 4 кг масла?

Автор: Гость