Из 69 л молока можно получить 3 кг масла. Сколько литров молока требуется для того, чтобы получить 4 кг масла?
Математика
Из 69 л молока можно получить 3 кг масла. Сколько литров молока требуется для того, чтобы получить 4 кг масла?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это решается пропорцией. Пусть х - искомые литры, тогда (69*4)/3=92 2-ой способ 69/3=23 – 1 кг масла 23*4=92 Ответ: 92 л
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Что обозначает слова признак предмета придмет действие предмета держать делить отменить метать терпеть шептать встречать трещать сменить спешите сл...
Математика
Математика