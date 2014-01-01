Из 69 л молока можно получить 3 кг масла. Сколько литров молока требуется для того, чтобы получить 4 кг масла?

Математика
Из 69 л молока можно получить 3 кг масла. Сколько литров молока требуется для того, чтобы получить 4 кг масла?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это решается пропорцией. Пусть х - искомые литры, тогда (69*4)/3=92 2-ой способ 69/3=23 – 1 кг масла 23*4=92 Ответ: 92 л
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