Из 8 одинаковых монет 7 золотых и 1 фальшивая более лёгкая. Как определить фальшиву?? монету за 2 взвешивания на чашечных весах???? Быстрее пожалуйста Дам 12 баллов
Математика
Из 8 одинаковых монет 7 золотых и 1 фальшивая более лёгкая. Как определить фальшиву?? монету за 2 взвешивания на чашечных весах???? Быстрее пожалуйста Дам 12 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Взвешиваются 6 монет. Если весы на 1 уровне - взвешиваем оставшиеся 2 монеты. Если на разных уровнях: к примеру 1 кучка и 2 кучка. В них по три монеты. Если 2 кучка тяжелее, то в 1 - фальшивка. Берем 2 монеты из этой кучки и взвешиваем. Если одинаково - фальшивка у вас в руках. Надеюсь понятно объяснил
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Определите импульс материальной точки массой 0,5 кг в момент времени 2 с, которая движется вдоль оси ОХ по закону x=2+3t2+2t3 где t - время в се...
Математика
Дана выборка, характеризующая месячную прибыль предпринимателей ( в тысячах рубл??й) 42,57,47,43,46,53,50,47,49,51,45,46,50,51,55,52,47,42,56 С...
Русский язык
Пожалуйста,сделайте полный синтаксический разбор данный предложений. Даю целых 40б. Предложение: 1) Имена прилагательные изменяются по родам,ч...