Из 8 одинаковых монет 7 золотых и 1 фальшивая более лёгкая. Как определить фальшиву?? монету за 2 взвешивания на чашечных весах???? Быстрее пожалуйста Дам 12 баллов

Гость: Гость:

Взвешиваются 6 монет. Если весы на 1 уровне - взвешиваем оставшиеся 2 монеты. Если на разных уровнях: к примеру 1 кучка и 2 кучка. В них по три монеты. Если 2 кучка тяжелее, то в 1 - фальшивка. Берем 2 монеты из этой кучки и взвешиваем. Если одинаково - фальшивка у вас в руках. Надеюсь понятно объяснил