Из 8 учеников жеребьёвкой выбирают группу болельщиков состоящую из 6 человек( разыгрывается 6 билетов на биатлон) Сколько существует различных вариантов состава такой группы болельщиков?
Алгебра
Из 8 учеников жеребьёвкой выбирают группу болельщиков состоящую из 6 человек( разыгрывается 6 билетов на биатлон) Сколько существует различных вариантов состава такой группы болельщиков?
Ответ(ы):
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