Из 8 учеников жеребьёвкой выбирают группу болельщиков состоящую из 6 человек( разыгрывается 6 билетов на биатлон) Сколько существует различных вариантов состава такой группы болельщиков?

Алгебра

Из 8 учеников жеребьёвкой выбирают группу болельщиков состоящую из 6 человек( разыгрывается 6 билетов на биатлон) Сколько существует различных вариантов состава такой группы болельщиков?

Автор: Гость