Из 9 одинаковых килограммовых гирь одна бракованная -она легче килограмма.Как най??и эту гирю при помощи рычажных весов за два взвешивания

Математика
Из 9 одинаковых килограммовых гирь одна бракованная -она легче килограмма.Как най??и эту гирю при помощи рычажных весов за два взвешивания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На  весы положить по 3 гири с каждой стороны весов. Если одинаковый вес, значит бракованная в остальных 3(которые еще не взвешивались). Если одна сторона весов перевесит, значит бракованная гиря в противоположной стороне весов . Из 3 оставшихся 2 взвешиваем по одной гири и находим искомое.

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