Из 9 одинаковых килограммовых гирь одна бракованная -она легче килограмма.Как най??и эту гирю при помощи рычажных весов за два взвешивания

Гость: Гость:

На весы положить по 3 гири с каждой стороны весов. Если одинаковый вес, значит бракованная в остальных 3(которые еще не взвешивались). Если одна сторона весов перевесит, значит бракованная гиря в противоположной стороне весов . Из 3 оставшихся 2 взвешиваем по одной гири и находим искомое.