Из аэропорта вылетел самолет ту - 154 , на борту было 72 человека . И одновременно с ни?? вылетел ил86 на борту было несколько пассажиров их количество составляет 6/9 части от пассажиров летевших на ту154. Сколько всего пассажи...

Математика

Из аэропорта вылетел самолет ту - 154 , на борту было 72 человека . И одновременно с ни?? вылетел ил86 на борту было несколько пассажиров их количество составляет 6/9 части от пассажиров летевших на ту154. Сколько всего пассажиров одновременно вылетело из аэропорта?

Автор: Гость