Из аэропорта вылетел самолет ту - 154 , на борту было 72 человека . И одновременно с ни?? вылетел ил86 на борту было несколько пассажиров их количество составляет 6/9 части от пассажиров летевших на ту154. Сколько всего пассажи...
Математика
Из аэропорта вылетел самолет ту - 154 , на борту было 72 человека . И одновременно с ни?? вылетел ил86 на борту было несколько пассажиров их количество составляет 6/9 части от пассажиров летевших на ту154. Сколько всего пассажиров одновременно вылетело из аэропорта?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего из аэропорта вылетело 120 человек
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