Из арифметики Л.Ф. Магницкого. Некто купил зерна 2359четвертей, за четверть платил п?? 65 коп. И отдал всех денег 153335коп. Проверьте вычисления

Математика

Из арифметики Л.Ф. Магницкого. Некто купил зерна 2359четвертей, за четверть платил п?? 65 коп. И отдал всех денег 153335коп. Проверьте вычисления

Автор: Гость