Из арифметики Л.Ф. Магницкого. Некто купил зерна 2359четвертей, за четверть платил п?? 65 коп. И отдал всех денег 153335коп. Проверьте вычисления
Математика
Из арифметики Л.Ф. Магницкого. Некто купил зерна 2359четвертей, за четверть платил п?? 65 коп. И отдал всех денег 153335коп. Проверьте вычисления
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2359×65=15335 153335:65=2359 153335:2359=65 Все числа совпадают, значит вычисления верны.
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