Из чего складывается погода :1 из вида количества осадков.2 из температуры воздуха, осадков ветра и облачности. 3 из температуры воздуха и воды.4 из направления ветра

Окружающий мир

Из чего складывается погода :1 из вида количества осадков.2 из температуры воздуха, осадков ветра и облачности. 3 из температуры воздуха и воды.4 из направления ветра

Автор: Гость