Из чего складывается погода :1 из вида количества осадков.2 из температуры воздуха, осадков ветра и облачности. 3 из температуры воздуха и воды.4 из направления ветра

Окружающий мир
Из чего складывается погода :1 из вида количества осадков.2 из температуры воздуха, осадков ветра и облачности. 3 из температуры воздуха и воды.4 из направления ветра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 из температуры воздуха и воды.
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