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Из чисел 1 3 5 7 9 11 13 15 как получить 30
Из чисел 1 3 5 7 9 11 13 15 как получить 30
Ответ(ы):
Ответил Гость:
15+13+11-9+(7+1-5-3)=30
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