Из чисел 1 3 5 7 9 11 13 15 как получить 30

Из чисел 1 3 5 7 9 11 13 15 как получить 30

Ответ(ы):

Ответил Гость:
15+13+11-9+(7+1-5-3)=30
Похожие вопросы