Из чисел:3/2;27/10;39/4;177/20;801/100 выделите целую часть,а числа: 1целая1/2;2целых7/10;12целых3/4;8целых7/20;9целых1/10 запишите в виде неправильной дроби! ПОМОГИТЕ!!!
Математика
Из чисел:3/2;27/10;39/4;177/20;801/100 выделите целую часть,а числа: 1целая1/2;2целых7/10;12целых3/4;8целых7/20;9целых1/10 запишите в виде неправильной дроби! ПОМОГИТЕ!!!
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