Из числа 16 надо вычесть 5 и 4 . верноли составлено выражение 16-5+4 3) впишив окошки такие числа,чтобы равенство было верным 18-?=?+9 4) в парке растут 5 дубов, 7 кленев и 10 лип. На сколько лип меньше чем остальных деревьев?

Математика

Из числа 16 надо вычесть 5 и 4 . верноли составлено выражение 16-5+4 3) впишив окошки такие числа,чтобы равенство было верным 18-?=?+9 4) в парке растут 5 дубов, 7 кленев и 10 лип. На сколько лип меньше чем остальных деревьев?

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