Из данных линейных функций выберите возрастающую функцию а) y=5-x б)у=1 в)у+х-1 г)у=х-1

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Из данных линейных функций выберите возрастающую функцию а) y=5-x б)у=1 в)у+х-1 г)у=х-1
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Гость:
кажется что да* (извини, я просто не русский)
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