Из данных величин составь два верных равенства и два верных неравенства 4км150 м, 5т2ц,4кг150 гр ,5200кг 4015м, 5020кг,4150г

Математика

Из данных величин составь два верных равенства и два верных неравенства 4км150 м, 5т2ц,4кг150 гр ,5200кг 4015м, 5020кг,4150г

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