Из данных величин составь два верных равенства и два верных неравенства 4км150 м, 5т2ц,4кг150 гр ,5200кг 4015м, 5020кг,4150г

Математика
Из данных величин составь два верных равенства и два верных неравенства 4км150 м, 5т2ц,4кг150 гр ,5200кг 4015м, 5020кг,4150г
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Равенства: 1. 4 км 150 м = 4015 м 2. 5 т 2 ц =5200 кг Неравенства: 1. 4 кг 150 гр > 4150 г 2. 5020 кг < 5 т 2 ц  
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