Из данных величин составь два верных равенства и два верных неравенстват 4 км 150 м. 4 кг 150 г . 5.200 кг. 4.015 м . 5020 кг. 4.150 г.

Математика
Из данных величин составь два верных равенства и два верных неравенстват 4 км 150 м. 4 кг 150 г . 5.200 кг. 4.015 м . 5020 кг. 4.150 г.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4кг150г=4.150г 4км150м=4150г 5200кг →5020кг 4км150м →4015
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