Из данных величин составь два верных равенства и два верных неравенстват 4 км 150 м. 4 кг 150 г . 5.200 кг. 4.015 м . 5020 кг. 4.150 г.

Математика

Из данных величин составь два верных равенства и два верных неравенстват 4 км 150 м. 4 кг 150 г . 5.200 кг. 4.015 м . 5020 кг. 4.150 г.

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