Из данных вырадении выпиши те в которых неизвестным являеться второе слагаемое х+43,28-х,115+х,х-96,,54+х

Математика

Из данных вырадении выпиши те в которых неизвестным являеться второе слагаемое х+43,28-х,115+х,х-96,,54+х

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