Из данных выражений выпиши только те,для вычисления значений которых можно приме??ить правило деления разности на число.(48-24)/8 (51-36)/5 (22-15)/7 60-18)/6 (90-27)/9 (70-27)/9. Вычисли значение каждого из выписанных выражени...
Математика
Из данных выражений выпиши только те,для вычисления значений которых можно приме??ить правило деления разности на число.(48-24)/8 (51-36)/5 (22-15)/7 60-18)/6 (90-27)/9 (70-27)/9. Вычисли значение каждого из выписанных выражений,применив указанное правило.Зарание спасибо .
Ответ(ы):
Гость:
(48-24)/8=48/8-24/8=6-3=3 (60-18)/6=60/6-18/6=10-3=7 (90-27)/9=90/9-27/9=10-3=7
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