Из данных выражений выпиши только те,для вычисления значений которых можно приме??ить правило деления разности на число.(48-24)/8 (51-36)/5 (22-15)/7 60-18)/6 (90-27)/9 (70-27)/9. Вычисли значение каждого из выписанных выражени...

Математика

Из данных выражений выпиши только те,для вычисления значений которых можно приме??ить правило деления разности на число.(48-24)/8 (51-36)/5 (22-15)/7 60-18)/6 (90-27)/9 (70-27)/9. Вычисли значение каждого из выписанных выражений,применив указанное правило.Зарание спасибо .

Автор: Гость