Из деревни до города видстань между которыми 78 км.выйхал велосипедист.и одночасно навстречу эму з города выэхал мотоцыклист.скорость велосипедиста 13 км\год.а мотоцыклиста в двоэ большае.через сколько чесов они встретятся. по...
Математика
Из деревни до города видстань между которыми 78 км.выйхал велосипедист.и одночасно навстречу эму з города выэхал мотоцыклист.скорость велосипедиста 13 км\год.а мотоцыклиста в двоэ большае.через сколько чесов они встретятся. помогите пожалуста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)13*2 = 26 км/час - скорость мотоциклиста 2)13+26 = 39 км/час - скорость сближения 3) 78/39 = 2 часа
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