Из деревни до города видстань между которыми 78 км.выйхал велосипедист.и одночасно навстречу эму з города выэхал мотоцыклист.скорость велосипедиста 13 км\год.а мотоцыклиста в двоэ большае.через сколько чесов они встретятся. по...

Математика

Из деревни до города видстань между которыми 78 км.выйхал велосипедист.и одночасно навстречу эму з города выэхал мотоцыклист.скорость велосипедиста 13 км\год.а мотоцыклиста в двоэ большае.через сколько чесов они встретятся. помогите пожалуста.

Автор: Гость