Из деревни в город на лошади выехал Фермер расстояние до города 24 километра лошад?? двигался со скоростью 8 километров в час собака сопровождающая сервера постоянно забегалов право в лево от города вперед и и возвращалась к л...

Математика

Из деревни в город на лошади выехал Фермер расстояние до города 24 километра лошад?? двигался со скоростью 8 километров в час собака сопровождающая сервера постоянно забегалов право в лево от города вперед и и возвращалась к лошади кокое растояние пробежала собака к моменту вьезда фермера в город если она все время бежала со скоростью 12км в час

Автор: Гость