Из деревни в город на лошади выехал Фермер расстояние до города 24 километра лошад?? двигался со скоростью 8 километров в час собака сопровождающая сервера постоянно забегалов право в лево от города вперед и и возвращалась к л...
Математика
Из деревни в город на лошади выехал Фермер расстояние до города 24 километра лошад?? двигался со скоростью 8 километров в час собака сопровождающая сервера постоянно забегалов право в лево от города вперед и и возвращалась к лошади кокое растояние пробежала собака к моменту вьезда фермера в город если она все время бежала со скоростью 12км в час
Ответ(ы):
Гость:
1.24:8=3 часа ехал фермер до города 2.12х3=36 км. пробежала собака
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