из деревни вышел пешеход а через 2 часа за ним в догонку отправился велосипедист. через какое время после своего выезда велосипедист догонит пешехода если скорость велосипедиста 10 км / ч а скорость пешехода 1/2 скор...
из деревни вышел пешеход а через 2 часа за ним в догонку отправился велосипедист. через какое время после своего выезда велосипедист догонит пешехода если скорость велосипедиста 10 км / ч а скорость пешехода 1/2 скорости велосипедиста
Ответ(ы):
Ответил Гость:
10/2=5 км/ч скорость пешехода 10-5=5 км/ч разница скоростей 2*5=10 км прошел пешеход за 2 ч 10/5=2 ч Ответ: велосипедист догонит пешехода через 2 ч