Из деревни вышел пешеход,а через 2ч за ним вдогонку отправился велосипедист.ЧерезЧерез какое время после своего выезда велосипедист догонит пешехода,е сли
Из деревни вышел пешеход,а через 2ч за ним вдогонку отправился велосипедист.ЧерезЧерез какое время после своего выезда велосипедист догонит пешехода,е сли
Ответ(ы):
Ответил Гость:
102=5 кмч- скорость пешехода 5х2=10 км- пройдет пешеход за 2 часа без х только методом подбора за 1 час велосипедист -10 км пешеход 10+5=15 км за 2 часа велосипедист -20 км пешеход -15+5=20 км получилось, что велосипедист догонит пешехода через 2 часа