Из деревни вышел пешеход,а через 2ч за ним вдогонку отправился велосипедист.ЧерезЧерез какое время после своего выезда велосипедист догонит пешехода,е сли

102=5 кмч- скорость пешехода 5х2=10 км- пройдет пешеход за 2 часа без х только методом подбора за 1 час велосипедист -10 км пешеход 10+5=15 км за 2 часа велосипедист -20 км пешеход -15+5=20 км получилось, что велосипедист догонит пешехода через 2 часа