Из двух городов навстречу друг другу одновременно выехали две машины скорость 60 километров в час другой 70 километров в час Как найти расстояние между городами если машины вс третились через 3часа составь выражение. ...
Из двух городов навстречу друг другу одновременно выехали две машины скорость 60 километров в час другой 70 километров в час Как найти расстояние между городами если машины вс третились через 3часа составь выражение.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
S = T * (V1 + V2); S = 3 * (60 + 70) = 3 * 130 = 390 км;