Из двух городов навстречу друг другу отправились два велоспиедиста. Проехав некоторую часть пути, первый велоспиедист сделал остановку на 52 минуты, а затем продолжил движение до встречи со вторым велосипедистом. Рас...
Из двух городов навстречу друг другу отправились два велоспиедиста. Проехав некоторую часть пути, первый велоспиедист сделал остановку на 52 минуты, а затем продолжил движение до встречи со вторым велосипедистом. Расстояние между городами составляет 198 км, скорость первого велосипедиста равна 10 км/ч, скорость второго 15 км/ч. Определите расстояние от города, из которого выехал второй велосипедист, до места встречи.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
15 км/ч = 250 ммин 1) 10 + 15 = 25 (кмч) - общая скорость.2) 250 х 52 = 13000 (м) = 13 км - проехал 2 велосипедист, пока первый стоял.3) 198 - 13 = 185 (км) - путь, когда оба велосипедиста ехали вместе.4) 185 : 25 = 7,4 (ч) - ехали вместе до встречи.5) 15 х 7,4 = 111 (км) - проехал 2 велосипедист до встречи.