Из двух городов навстречу друг другу отправились два велоспиедиста. Проехав некоторую часть пути, первый велоспиедист сделал остановку на 52 минуты, а затем продолжил движение до встречи со вторым велосипедистом. Рас...

Из двух городов навстречу друг другу отправились два велоспиедиста. Проехав некоторую часть пути, первый велоспиедист сделал остановку на 52 минуты, а затем продолжил движение до встречи со вторым велосипедистом. Расстояние между городами составляет 198 км, скорость первого велосипедиста равна 10 км/ч, скорость второго 15 км/ч. Определите расстояние от города, из которого выехал второй велосипедист, до места встречи.