Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились скорый и товарный поезда. Они встретились через 13 часов. Определи расстояние между городами, если известно, что скорость скорого поезда 95 км в час, а то...
Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились скорый и товарный поезда. Они встретились через 13 часов. Определи расстояние между городами, если известно, что скорость скорого поезда 95 км в час, а товарного 3/5 от скорого скорости.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Скорость товарного=57кмч путь проехал скоростной 13*95=1235км путь проехал товарный 13*57=741км значит весь путь равен 1235+741=1976км