Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправляются два велосипедиста. Проехав некоторую часть пути, первый велосипедист сделал остановку н а 6 минут, а затем продолжил движение до встречи со вторым велосип...

Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправляются два велосипедиста. Проехав некоторую часть пути, первый велосипедист сделал остановку н а 6 минут, а затем продолжил движение до встречи со вторым велосипедистом. Расстояние между городами составляет 162 км, скорость первого велосипедиста равна 15 км/ч, скорость второго — 30 км/ч. Определите расстояние от города, из которого выехал второй велосипедист, до места встречи.

Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправляются два велосипедиста. Проехав некоторую часть пути, первый велосипедист сделал остановку на 6минут=0.1час, а затем продолжил движение до встречи со вторым велосипедистом. Расстояние между городами составляет 162 км, скорость первого велосипедиста равна V1=15 км/ч, скорость второго — V2=30 км/ч. Определите расстояние от города, из которого выехал второй велосипедист, до места встречи-X Уравниваем время до встречи. x/V2=[(162-x)/V1]+0.1 х/30=(162-х)/15+0.1 х=109 км.