Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправляются два велосипедиста. Проехав некоторую часть пути, первый велосипедист сделал остановку н а 6 минут, а затем продолжил движение до встречи со вторым велосип...
Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправляются два велосипедиста. Проехав некоторую часть пути, первый велосипедист сделал остановку н а 6 минут, а затем продолжил движение до встречи со вторым велосипедистом. Расстояние между городами составляет 162 км, скорость первого велосипедиста равна 15 км/ч, скорость второго — 30 км/ч. Определите расстояние от города, из которого выехал второй велосипедист, до места встречи.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправляются два велосипедиста. Проехав некоторую часть пути, первый велосипедист сделал остановку на 6минут=0.1час, а затем продолжил движение до встречи со вторым велосипедистом. Расстояние между городами составляет 162 км, скорость первого велосипедиста равна V1=15 км/ч, скорость второго — V2=30 км/ч. Определите расстояние от города, из которого выехал второй велосипедист, до места встречи-X Уравниваем время до встречи. x/V2=[(162-x)/V1]+0.1 х/30=(162-х)/15+0.1 х=109 км.