Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали автомобиль и мотоцикл и встретились через t ч. Найдите расстояние между городами, если скорость автомобиля 1 км/ч , а скорость мотоцикла 2 км/ч. Ответьте на...
Разное
Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали автомобиль и мотоцикл и встретились через t ч. Найдите расстояние между городами, если скорость автомобиля 1 км/ч , а скорость мотоцикла 2 км/ч. Ответьте на вопрос задачи, если t = 3, 1 = 80, 2 = 80
Ответ(ы):
Гость:
S=t*v Найдем расстояние, пройденное каждым из транспортных средств: S=3*80 S=240 км Следовательно, общее расстояние между городами равны: 2*S=480 км
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