Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали автомобиль и мотоцикл и встретились через t часов . Найдите расстояние между городами , если скорость автомобиля V1 к м/ч , а скорость мотоцикла V2км/ч . Ответ...

Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали автомобиль и мотоцикл и встретились через t часов . Найдите расстояние между городами , если скорость автомобиля V1 к м/ч , а скорость мотоцикла V2км/ч . Ответьте на вопрос задачи , если t = 3 , V1 = 80 , V2=60