Из двух городов, расстояние между которыми 484 км, выехали навстречу друг другу два автобуса. Первый автобус выехал на 2 ч раньше и ехал со скоростью 48 км/ч. Автобусы встретились через 4 часа после выезда второго ав...

Из двух городов, расстояние между которыми 484 км, выехали навстречу друг другу два автобуса. Первый автобус выехал на 2 ч раньше и ехал со скоростью 48 км/ч. Автобусы встретились через 4 часа после выезда второго автобуса. С какой скоростью ехал второй автобус?