из двух городов, расстояние между которыми 484 км, выехали навстречу друг другу два автобуса. Первый автобус выехал на 2ч раньше и ехал со скоростью 4 8 км/ч. Автобусы встретились через 4 часа после выезда второго авт...
из двух городов, расстояние между которыми 484 км, выехали навстречу друг другу два автобуса. Первый автобус выехал на 2ч раньше и ехал со скоростью 4 8 км/ч. Автобусы встретились через 4 часа после выезда второго автобуса. С какой скоростью ехал второй автобус?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
484 - (48*2) = 388 км - расстояние между автобусами перед выездом второго388/4=97 км/ч - скорость сближения автобусов97-48=49 км/ч - скорость второго автобусаОтвет. 49 км/ч