Из двух городов расстояние между которыми 600 км одновременно навмтречу друг другу выехали два автомобиля и встретились через 4 часа, один автомобиль ехал со скоростью 70 км/ч . какова скорость второго авто?
Разное
Из двух городов расстояние между которыми 600 км одновременно навмтречу друг другу выехали два автомобиля и встретились через 4 часа, один автомобиль ехал со скоростью 70 км/ч . какова скорость второго авто?
Ответ(ы):
Гость:
1)4*70=280(км) - проехал один автомобиль 2)600-280=320(км) - проехал второй автомобиль 3)320:4=80(км/ч) - скорость второго автомобиля Ответ: 80 км/ч
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