Из двух городов расстояние между которыми 600 км одновременно навмтречу друг другу выехали два автомобиля и встретились через 4 часа, один автомобиль ехал со скоростью 70 км/ч . какова скорость второго авто?

Разное

Из двух городов расстояние между которыми 600 км одновременно навмтречу друг другу выехали два автомобиля и встретились через 4 часа, один автомобиль ехал со скоростью 70 км/ч . какова скорость второго авто?

Автор: Гость