Из двух городов расстояние между которыми 75 км, отправились одновременно в противоположных направлениях два поезда. Один шёл со скоростью 75 км.ч, др угой - со скоростью 80 км.ч. Какое расстояние будет между поездами...
Из двух городов расстояние между которыми 75 км, отправились одновременно в противоположных направлениях два поезда. Один шёл со скоростью 75 км.ч, др угой - со скоростью 80 км.ч. Какое расстояние будет между поездами через 3 ч?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
75+80=155 км/ч скорость удаления поездов 155*3=465 км удалятся друг от друга поезда 465+75=540 км будет между поездами