Из двух городов расстояние между которыми 960 км, вышли навстречу друг другу и встретились на середине пути два поезда. Первый поезд шел со скоростью 60 км/ч а второй 80 км/ ч . Какой поезд затопили на путь больше вр...

Из двух городов расстояние между которыми 960 км, вышли навстречу друг другу и встретились на середине пути два поезда. Первый поезд шел со скоростью 60 км/ч а второй 80 км/ ч . Какой поезд затопили на путь больше времени, и на сколько часов?

Так как они встретились на середине пути,то можно сделать вывод,что каждый из них прошел одинаковое расстояние.Значит каждый прошел 960:2=480 км.Теперь мы можем узнать сколько времени шел каждый поезд.Первый шел 60 км/ч ,значит он шел 480:60=8 часов.Второй шел 80 км/ч ,значит он прошел 480:80=6 часов. Ну а теперь можем найти разницу: 8-6=2 часа. Ответ:Первый поезд затратил на 2 часа больше времени,чем второй.