Из двух городов.,длина пути между которыми 1200км, одновременно навстречу друг другу выехали два поезда.Один из них затрачивает на этот путь 20ч.друго й 30ч.Через сколько часов встретятся поезда.
Из двух городов.,длина пути между которыми 1200км, одновременно навстречу друг другу выехали два поезда.Один из них затрачивает на этот путь 20ч.друго й 30ч.Через сколько часов встретятся поезда.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
скорость 1-го 1200/20 =60 км/ч скорость 2- го 1200/30 = 40 км/ч скорость сближения 60+40 =100 км/ч 1200/100 =12 ч - через столько часов встретятся