Из двух населеных пунктов расстояние между которыми 300

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Из двух населеных пунктов расстояние между которыми 300
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