Из двух посёлков , расстояние между которыми 2 км , выехали одновременно навстречу друг другу два всадника. Первым ехал со скоростью 200 м/мин, а втор ой проезжал каждую минуту на 100 м больше . Через сколько минут он...
Из двух посёлков , расстояние между которыми 2 км , выехали одновременно навстречу друг другу два всадника. Первым ехал со скоростью 200 м/мин, а втор ой проезжал каждую минуту на 100 м больше . Через сколько минут они встретились .
Ответ(ы):
Ответил Гость:
2 км = 2 000 м 200 + 100 = 300 м/мин - скорость второго всадника 2 000 : (200 + 300) = через 4 минуты всадники встретились