Из двух посёлков, расстояние между которыми 40 км, одновременно в противоположных направлениях вышли два пешехода. Скорость одного 5 км/ч, а другого – 6 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 ч?
Из двух посёлков, расстояние между которыми 40 км, одновременно в противоположных направлениях вышли два пешехода. Скорость одного 5 км/ч, а другого – 6 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 3 ч?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
6+5 =11 км/ч это общая скорость 11•3= 33 км пройдут за 3 часа 40-33=7 км расстояние между ними